الدفاع الروسية تنقل صواريخ فرط صوتية إلى منطقة كالينينغراد غرب روسيا

كجزء من إجراءات الردع الاستراتيجي الإضافية، تم نقل 3 طائرات من طراز "ميغ-31" وعلى متنها صواريخ فرط صوتية من طراز "كينجال" (الخنجر) إلى مطار تشكالوفسك بمنطقة كالينينغراد.

وخلال الرحلة تم التدريب على التنسيق مع الطائرات المقاتلة من سلاح الجو السادس وكذلك مع منظومات الدفاع الجوي، والطيران البحري لأسطول البلطيق، على أن يتم تنظيم المهمة القتالية على مدار الساعة لطائرات الـ "ميغ-31" الحاملة لصواريخ "كينجال" في مطار تشكالوفسك.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية