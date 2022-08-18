 
مباشر

الدفاع الروسية تنقل صواريخ فرط صوتية إلى منطقة كالينينغراد غرب روسيا

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tmxa

كجزء من إجراءات الردع الاستراتيجي الإضافية، تم نقل 3 طائرات من طراز "ميغ-31" وعلى متنها صواريخ فرط صوتية من طراز "كينجال" (الخنجر) إلى مطار تشكالوفسك بمنطقة كالينينغراد.

وخلال الرحلة تم التدريب على التنسيق مع الطائرات المقاتلة من سلاح الجو السادس وكذلك مع منظومات الدفاع الجوي، والطيران البحري لأسطول البلطيق، على أن يتم تنظيم المهمة القتالية على مدار الساعة لطائرات الـ "ميغ-31" الحاملة لصواريخ "كينجال" في مطار تشكالوفسك.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا