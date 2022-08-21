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قوات لوغانسك تقضي على 45 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة

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قوات لوغانسك تقضي على 45 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة
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قالت قيادة قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، إن الجيش الأوكراني فقد في الـ24 ساعة الماضية 45 من عناصره، بالإضافة إلى ناقلات جند مدرعة ومركبات عسكرية، خلال القتال مع القوات الشعبية.

وجاء في بيان: "خلال اليوم الماضي، في سياق العمليات الهجومية النشطة لوحدات قوات لوغانسك الشعبية، تكبد العدو خسائر فادحة في القوة البشرية والمعدات العسكرية. فقد تمت تصفية ما يصل إلى 45 جنديا، وثلاث ناقلات جند مدرعة، وحاملتي مدفعية، وست وحدات من المركبات الخاصة".

وتجدر الإشارة إلى أنه في 20 أغسطس، تم تطهير أكثر من ستة هكتارات من الأراضي المحررة من المواد المتفجرة والألغام التي خلفتها القوات الأوكرانية في منطقتي بشنيشنويي وزاتيشنوي.

المصدر: نوفوستي

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