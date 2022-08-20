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التشيك تعارض إصدار تأشيرات "شنغن" للروس

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التشيك تعارض إصدار تأشيرات
Legion-Media Zoonar/Nikolai Sorokin
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عارض أعضاء نافذون في مجلسي البرلمان التشيكي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بافيل فيشر ورئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب ماريك جينيشيك إصدار تأشيرات شنغن للمواطنين الروس

وقال فيشر: "من أجل سلامة مواطني دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مواطني جمهورية التشيك، يجب إيقاف إصدار تأشيرات شنغن تماما للمواطنين الروس. ولكن بالنسبة لأولئك الروس الذين يحتاجون إلى الدعم، يحق لهم أن يلجأوا إلى دول الاتحاد الأوروبي مع طلب الإقامة والحماية الدولية".

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ووفقا لجينيشيك فقد كان من المفترض أن يكون حظر إصدار تأشيرات شنغن للروس من أولى العقوبات المفروضة على روسيا.

وصدر حظر على إصدار تأشيرات الدخول والإقامة لمواطني روسيا في جمهورية التشيك نفسها، باستثناء الأغراض الإنسانية، بقرار من وزارة الخارجية في 25 فبراير، وتم تمديده في يوليو حتى نهاية مارس 2023.

المصدر: نوفوستي

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