أثارت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي حذر الفرنسيين من أوقات صعبة مقبلة، ردود سلبية وغاضبة من متابعي صحيفة "لو فيغارو"، خاصة فيما يتعلق بدعمه لأوكرانيا.

وأثارت تصرحات ماكرون، خلال كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى تحرير جنوب فرنسا من النازيين، ودعوته الفرنسيين إلى "قبول ثمن الحرية"، وحديثه عن ضرورة دعم كييف، أثارت غضب الفرنسيين الذي علقوا عليها باستياء وألم على خلفية أزمة الطاقة المستمرة والانحدار الحاد في مستويات المعيشة.

وقال أحد قراء صحيفة "لو فيغارو" إنه ليس مستعدا لحرمان نفسه من أي شيء مقابل دعم السلطات الأوكرانية.

وأضاف متابع آخر: "يا له من رئيس وقح لدينا. أولا انضم إلى الولايات المتحدة دون القلق بشأن السلام في أوروبا. والآن علينا أن ندفع ثمن القرارات السيئة التي اتخذها. ونحن نجرؤ على الحديث عن الديمقراطية!".

وقال آخر: "اعتقدت أن الروبل كان سينهار في أي لحظة، وأن الانفصال عن نظام سويفت من شأنه أن يدمر الفرص الاقتصادية للروس، وأن روسيا محكوم عليها بالانهيار والعجز عن السداد. لكن أين نحن بعد ستة أشهر؟ ستفشل العقوبات، مثلما فشل حصار نابليون" (يقصد حرب نابليون ضد روسيا).

وعلق أحد القراء قائلا: "لا أفهم كيف يأمل ماكرون أن يستمر الرأي العام الفرنسي في دعم أوكرانيا، مرتعشا هذا الشتاء ... أفضل دعم لأوكرانيا سيكون رفع العقوبات المفروضة على روسيا".

المصدر: نوفوستي