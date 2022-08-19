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ماكرون يدعو الفرنسيين للاستعداد لدفع ثمن الحرية

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ماكرون يدعو الفرنسيين للاستعداد لدفع ثمن الحرية
Legion-Media PanoramiC
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مواطنيه إلى أن يكونوا مستعدين لدفع ثمن الحرية.

قال ماكرون أثناء حديثه مساء اليوم في بلدية بورم لي ميموزا خلال احتفالات بمناسبة ذكرى تحرير جنوب فرنسا من النازيين: "أفكر في شعبنا، الذي سيحتاج إلى المرونة لمواجهة الأوقات المقبلة، لمواجهة عدم اليقين. نحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين لدفع ثمن حريتنا وقيمنا".

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ونوه خلال خطابه ببطولة أعضاء حركة المقاومة والمحاربين القدامى الذين شاركوا في عملية دراغون لتحرير البلاد من الاحتلال النازي.

وشكر ماكرون العسكريين "الذين يقومون بمهام أمنية في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك شرق أوروبا".

المصدر: تاس

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