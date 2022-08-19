قال نائب رئيس إدارة منطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، إن الأمم المتحدة ملزمة بضمان حق السكان المحليين في تقرير المصير من خلال الاستفتاء على انضمامهم لروسيا.

وأضاف ستريموسوف، "لقد تم إنشاء الأمم المتحدة لضمان الأمن والسلام، وبالتالي فهي ملزمة بضمان حق الشعوب في تقرير المصير. وهذا أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي، المعلن في ميثاق الأمم المتحدة، والمنصوص عليه أيضًا في الإعلانات والمواثيق الدولية "، منوها في الوقت نفسه بأن الأمم المتحدة اليوم لا تفي بمهمتها.

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وشدد ستريموسوف على أن "الأمم المتحدة لا تفعل شيئا لوقف النزاعات، أو ببساطة لا تلاحظها. ومن الواضح أن هذا مفيد لأحد ما".





المصدر: نوفوستي