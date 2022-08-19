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مركز التنسيق في إسطنبول يوافق على توجه 3 سفن إلى أوكرانيا

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مركز التنسيق في إسطنبول يوافق على توجه 3 سفن إلى أوكرانيا
Legion-Media Pavlo Gonchar / SOPA Images/Sipa USA
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أعلن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول عن موافقته على توجه 3 سفن إلى الموانئ الأوكرانية عبر الممرات الآمنة لنقل الحبوب في البحر الأسود.

وأشير في بيان للمركز، يوم الخميس، إلى أنه وافق على توجه سفينتي "MV Canga Star" و"MV Pretty Lady" إلى تشيرنومورسك، وسفينة "MV BELLIS" إلى أوديسا.

وأكد المركز كذلك أن سفينة "I Maria" غادرت ميناء تشيرنومورسك الأوكراني، متجهة إلى إسطنبول، وعلى متنها نحو 28 ألف طن من الذرة.

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وأنجز مركز التنسيق تفتيش 6 سفن أخرى يوم الخميس، اثنتان منها قادمتان من أوكرانيا، والـ 4 الأخرى متجهة إليها.

ويشار إلى أن إجمالي حجم المواد الغذائية التي نقلتها السفن التي يراقبها مركز التنسيق، بلغ أكثر من 625 ألف طن منذ عقد الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة بشأن نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

المصدر: تاس

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