واشنطن: مستعدون للعمل مع روسيا على معاهدة جديدة لتحل محل "ستارت-3"
أعلنت الخارجية الأمريكية عن استعداد الولايات المتحدة للعمل مع روسيا على صياغة معاهدة جديدة للحد من الأسلحة لتحل محل معاهدة "ستارت-3" التي سينتهي سريانها في 2026.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس: "إذا كانت روسيا مستعدة للعمل كدولة نووية مسؤولة، نحن مستعدون للمفاوضات حول الصيغ الجديدة لتحل محل "ستارت-3" التي ينتهي سريانها في السنوات القريبة".
وأكد أن واشنطن ترى من الضروري التمسك بمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.
وقال: "نرى قيمة "ستارت-3"، والآن ازدادت قيمتها مقارنة بما كان في وقت سابق".
وشدد على أن الولايات المتحدة ستعمل كل ما بوسعها من أجل الحفاظ على البنود الأساسية للمعاهدة.
المصدر: نوفوستي