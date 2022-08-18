واشنطن: مستعدون للعمل مع روسيا على معاهدة جديدة لتحل محل "ستارت-3"

أعلنت الخارجية الأمريكية عن استعداد الولايات المتحدة للعمل مع روسيا على صياغة معاهدة جديدة للحد من الأسلحة لتحل محل معاهدة "ستارت-3" التي سينتهي سريانها في 2026.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس: "إذا كانت روسيا مستعدة للعمل كدولة نووية مسؤولة، نحن مستعدون للمفاوضات حول الصيغ الجديدة لتحل محل "ستارت-3" التي ينتهي سريانها في السنوات القريبة".

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وأكد أن واشنطن ترى من الضروري التمسك بمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

وقال: "نرى قيمة "ستارت-3"، والآن ازدادت قيمتها مقارنة بما كان في وقت سابق".

وشدد على أن الولايات المتحدة ستعمل كل ما بوسعها من أجل الحفاظ على البنود الأساسية للمعاهدة.

المصدر: نوفوستي