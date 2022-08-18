شولتس يدين في اتصال مع لابيد تصريحات محمود عباس

دان المستشار الألماني، أولاف شولتس، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حول "الهولوكوست".

وقال مكتب لابيد في بيان إن شولتس أكد في مستهل حديثهما أنه "يرفض ويدين التصريحات الصادرة عن رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، وأنه كان يهمه توضيح ذلك شخصيا لرئيس الوزراء وبشكل علني".

فشكره رئيس الوزراء لابيد على ذلك، بدايةً بصفته رئيسًا للحكومة الإسرائيلية، ثم باعتباره نجل والدين نجوا من المحرقة النازية.



حيث أكد الاثنان على الأهمية الكامنة في العلاقة الإسرائيلية الألمانية، واتفقا على مواصلة التعاون القائم بين الدولتين في القضايا المختلفة. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) August 18, 2022

وأفاد شولتس بأن لابيد شكره "على ذلك، بداية بصفته رئيسا للحكومة الإسرائيلية، ثم باعتباره نجل والدين نجوا من المحرقة النازية. وأكد الاثنان على الأهمية الكامنة في العلاقة الإسرائيلية الألمانية، واتفقا على مواصلة التعاون القائم بين الدولتين في القضايا المختلفة".

وحسب البيان، "تحدث الزعيمان حول الملف النووي الإيراني، حيث كرر رئيس الوزراء المعارضة الإسرائيلية للعودة إلى الاتفاق، وضرورة نقل رسالة حادة وواضحة من قبل أوروبا مفادها عدم تقديم المزيد من التنازلات للإيرانيين".

وشدد لابيد على أنه "يتعين على أوروبا معارضة أسلوب المماطلة التي تتبعه إيران في المفاوضات"، واتفق الاثنان على الالتقاء قريبا، وذلك تعبيرا عن العلاقات الحميمة القائمة بين الجانبين.

المصدر: RT