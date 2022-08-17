السلطات الألمانية تستدعى ممثل فلسطين بسبب تصريح عباس حول الهولوكوست

أفاد المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني، شتيفن هيبيستريت، بأن مكتب المستشار الألماني استدعى رئيس بعثة السلطة الفلسطينية بعد تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن الهولوكوست.

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وقال هيبيستريت في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "يدين المستشار تصريح عباس بشكل كبير. واستدعى مكتب المستشار الفدرالي رئيس البعثة الفلسطينية في برلين، وخلال هذا اللقاء نقل مستشار السياسة الخارجية للجانب الفلسطيني هذا البيان بوضوح. ويتوقع المستشار أن يعترف الرئيس الفلسطيني بالطبيعة الفريدة لـ "الهولوكوست" دون أي تحفظ. يلقي بعدم حنكته أمس بظلال سوداء على علاقات ألمانيا مع هيئات السلطة الفلسطينية".

وأضاف أن شولتس اتفق على إجراء محادثة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، غدا الخميس، لمناقشة هذه الحادثة.

وتابع: "يعبر المستشار عن أسفه لأنه لم يتمكن من التدخل خلال مؤتمر أمس والرد على تصريح عباس بشكل مباشر".

جرى في برلين أمس الثلاثاء المؤتمر الصحفي المشترك للمستشار الألماني، أولاف شولتس والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وذلك في أعقاب محادثاتهما في مكتب المستشار الألماني. وسئل عباس عما إذا كان الفلسطينيون ينوون الاعتذار عن هجوم ميونيخ في عام 1972. وردا على ذلك قال عباس إن إسرائيل ارتكبت "50 مجزرة و50 هولوكوست" في فلسطين منذ عام 1947.

المصدر: نوفوستي