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عباس يوضح تصريحه حول "هولوكوست"

أخبار العالم العربي

عباس يوضح تصريحه حول
Globallookpress
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أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس توضيحا حول ما جاء في إجابته في المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الالماني أولاف شولتس في برلين أمس الثلاثاء.

وقال بيان نشرته وكالة لأنباء الفلسطينية اليوم الأربعاء، إن "الرئيس محمود عباس يعيد التأكيد على أن الهولوكوست أبشع الجرائم التي حدثت في تاريخ البشرية الحديث، مؤكدا أنه لم يكن المقصود في إجابته إنكار خصوصية الهولوكوست، التي ارتكبت في القرن الماضي، فهو مدان بأشد العبارات".

وتابع البيان أن "المقصود بالجرائم التي تحدث عنها الرئيس محمود عباس، هي المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني منذ النكبة على أيدي القوات الاسرائيلية، وهي جرائم لم تتوقف حتى يومنا هذا".

وكان تصريح عباس الذي قال خلال المؤتمر الصحفي إن "إسرائيل ارتكبت منذ عام 1947 حتى اليوم 50 مجزرة في 50 موقعا فلسطينيا"، وأردف "50 مجزرة 50 هولوكوست"، أثار موجة من الاستياء في كل من إسرائيل وألمانيا.

المصدر: "وفا"

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