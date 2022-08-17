رئيس جمهورية دونيتسك يهنئ كيم جونغ أون بعيد تحرير كوريا

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين أرسل برقية تهنئة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بمناسبة عيد تحرير كوريا.

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وجاء في برقية تهنئة صدرت عن بوشيلين: "إن تاريخ الشعب الكوري في الماضي مليء بالتحديات وكانت هناك العديد من الصعوبات في طريقها نحو الحرية، لكن الشعب الكوري تغلب عليها بشجاعة وجدارة. واليوم يقاتل شعب دونباس أيضا من أجل الحرية والعدالة التاريخية، مثلما كان يعمله الشعب الكوري منذ 77 عاما".

وأشار إلى أن "صمود وشجاعة وقوة الشعب الكوري" يعد اليوم نموذجا للعديد من البلدان الأخرى.

وأضاف: "أعتقد أنه سيتطور بين جمهورية دونيتسك الشعبية وكوريا الشمالية تعاون ثنائي متبادل المنفعة لصالح شعبي البلدين".

وقد اعترفت كوريا الشمالية في يوليو الماضي باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

المصدر: نوفوستي