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كوريا الشمالية تعتزم تطوير علاقات حكومية ودية مع دونيتسك ولوغانسك

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كوريا الشمالية تعتزم تطوير علاقات حكومية ودية مع دونيتسك ولوغانسك
Legion-Media
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قالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، إن سلطات هذه الدولة تعتزم تطوير علاقات حكومية ودية مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، باتباع مُثُل السيادة والسلام والصداقة.

وأشارت إلى أن وزارة الخارجية الكورية الشمالية، وجهت أمس 13 يوليو، رسالة إلى وزارتي خارجية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، أعلنت فيها الاعتراف بهاتين الدولتين. وذكرت الرسالة أن "حكومة كوريا الشمالية قررت الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأعربت عن الرغبة في تطوير العلاقات الحكومية معهما وفقا لمثل الاستقلال والسلام والصداقة".

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من جانبها، أعلنت الخارجية الأوكرانية، عن قطع العلاقات الدبلوماسية ووقف كل الاتصالات الاقتصادية والسياسية مع كوريا الشمالية.

المصدر: نوفوستي

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