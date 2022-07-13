بوشلين: كوريا الشمالية اعترفت باستقلال جمهورية دونيتسك الشعبية

قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين إن كوريا الشمالية اعترفت باستقلال جمهورية دونيتسك.

وجاء في بيان منشور: "يستمر تعزيز المكانة الدولية لجمهورية دونيتسك الشعبية ودولتها. هذا انتصار آخر لدبلوماسيتنا".

ووفقا له، سيصبح هذا القرار الأساس لمزيد من تطوير العلاقات، بما في ذلك في المجال الاقتصادي وستزيد الشراكة من جغرافية التجارة للمؤسسات.

وأضاف بوشلين: "نحن ممتنون لشعب كوريا الديمقراطية على هذا الدعم الكبير"، كما أعرب عن أمله في تعاون نشط ومثمر.

المصدر: نوفوستي