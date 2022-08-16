زيلينسكي يناقش مع ماكرون المساعدة المالية الكلية لأوكرانيا

قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، إنه ناقش بالهاتف اليوم، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعزيز المساعدة المالية الكلية لأوكرانيا.

وكتب زيلينسكي على تويتر: "واصلت الحوار مع إيمانويل ماكرون. وأبلغته عن الوضع في الجبهة، والإرهاب النووي الذي تمارسه روسيا في محطة زابوروجيه الكهروذرية. وشكرته على الدعم الدفاعي الكبير لبلادنا. ناقشنا تعزيز المساعدة المالية الكلية والتحديات في مجال الأمن الغذائي. يجب زيادة ضغط العقوبات على روسيا الاتحادية".

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في وقت سابق قناة BFMTV، نقلا عن الرئاسة الفرنسية، إن الرئيس الفرنسي سيناقش اليوم الثلاثاء، مع نظيره الأوكراني الوضع حول محطة زابوروجيه الكهروذرية، التي تتعرض بشكل دوري لقصف أوكراني.

المصدر: نوفوستي