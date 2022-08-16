مخربون أوكرانيون فجروا خطوط الكهرباء المتصلة بمحطة الطاقة النووية في مقاطعة كورسك

أفاد مكتب الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان، بأن مخربين أوكرانيين فجروا ستة أبراج لخطوط التوتر العالي القادمة من محطة كورسك للطاقة النووية.

وقال البيان: "في الرابع والتاسع والثاني عشر من أغسطس، قامت مجموعات تخريب أوكرانية بتفجير خطوط التوتر العالي (110 و 330 و 750 كيلو فولت)، في منطقة كورتشاتوف في مقاطعة كورسك. وخلال ذلك تم تفجير 6 قواعد خطوط نقل الطاقة التي تنقل الطاقة الهربائية من محطة كورسك الكهروذرية إلى المنشآت الصناعية والنقل ومواقع البنية التحتية الاجتماعية وإلى المناطق السكنية".

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وأشارت المخابرات الروسية إلى أن التفجير تسبب بخلل في سير العملية التكنولوجية لتشغيل محطة الطاقة النووية.

وشددت المخابرات، على أنها تبحث في الوقت الراهن عن المخربين والمتواطئين معهم المحتملين. وتم تعزيز أمن منشآت الطاقة النووية.

المصدر: نوفوستي