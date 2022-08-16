صحيفة: مستشار سابق لأردوغان يحتفل بذكرى تأسيس حزب العدالة والتنمية بطريقة مثيرة

رأت صحيفة "زمان" أن بولنت أرينتش، المستشار السابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد احتفل بالذكرى الـ21 لتأسيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، بطريقة وصفتها بالمثيرة.

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وروت الصحيفة التركية المعارضة أن "بولنت أرينتش الذي لم تتم دعوته لحضور الاحتفال الرسمي للحزب، شارك صورة قديمة تجمعه بالرئيس أردوغان، والرئيس التركي السابق، عبد الله غول"، مشيرة إلى أن أرينتش كتب تعليقا مرافقا للصورة جاء فيه: "الذكرى الحادية والعشرون السعيدة لأملنا".

وتابع أرينتش تعليقه قائلا: "حزب العدالة والتنمية، الذي أسسه أولئك الذين وقفوا ضد نظام عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، والحظر بحق شعبنا.. كان أمل أمتنا".

ومضى في هذا السياق يقول: "منذ 21 عاما حتى اليوم، وضعنا أساسًا متينا للسياسة التركية. اليوم، أرسينا أساسا قويا في السياسة التركية. واليوم، نحتاج إلى أن نحول وجهنا إلى مجموعة كاملة من القيم على هذا الأساس. إنها الذكرى السنوية الحادية والعشرون لأملنا".

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وأوضحت "زمان" أن الرئيس التركي السابق عبد الله غول، "كان قد أعلن قرار الترشح لانتخابات الرئاسة في عام 2018 أمام الرئيس رجب طيب أردوغان، لكنه تراجع لاحقًا، ومنذ ذلك الحين أصبح عبد الله غول من خصوم أردوغان، ولم يعد له نشاط في حزب العدالة والتنمية رغم أنه من المؤسسين له، ولا يتم دعوته من قبل الرئاسة أو الحزب الحاكم لحضور أي مناسبة وطنية".

واستذكرت الصحيفة أحداثا ذات الصلة، مشيرة إلى أنه "عقب هجوم غير مباشر من الرئيس رجب أردوغان، أعلن بولنت أرينتش في نوفمبر 2021، استقالته من منصبه مستشار الرئيس، مع استمرار عضويته بحزب العدالة والتنمية الحاكم، وقال إنه عازم على مواصلة الدفاع عن الصواب كسياسي شجاع وصادق وداعم للقانون".

وذكرت الصحيفة أيضا أن أرينتش انتقد "سياسة الاستقطاب التي يتبعها الرئيس أردوغان، وقمع المعارضة، والإصرار على استمرار اعتقال الناشط المدني عثمان كافالا والزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاش رغم قرارات الإفراج الصادرة بحقهما من الحكمة الأوروبية، كما رفض هجوم أردوغان على رجل الأعمال الأمريكي، جورج سوروس".

المصدر: زمان