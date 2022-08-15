أردوغان: تركيا الآن أكثر ديمقراطية وحرية وازدهارا

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده اليوم صارت أكثر ديمقراطية وحرية مما كانت عليه قبل 21 عاما، وأكثر سلاما وازدهارا مقارنه بعام 2002.

وخلال مشاركته في اجتماع مع كوادر "حزب العدالة والتنمية" الحاكم بمناسبة الذكرى 21 لتأسيس الحزب، أضاف أردوغان أن تركيا "بفضل تطبيقها دبلوماسية فعالة تدافع بلا خوف عن مصالحها الوطنية وتحقق النتائج المرجوة على كافة المنصات بما في ذلك الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي".

ونقل موقع الرئاسة التركية عن أردوغان أن تركيا تُعد الآن "مثالا للعالم من حيث التنمية والمساعدات الإنسانية، وليست دولة تتسول الديون على أبواب صندوق النقد الدولي".

وأشار إلى أنها "تملك قوة عسكرية كبيرة تمكنها من تنفيذ عمليات من أجل أمنها القومي دون السعي للحصول على موافقة أي جهة في الداخل أو الخارج".

المصدر: RT