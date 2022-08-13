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مقتل 3 أشخاص بقصف أوكراني لجمهورية دونيتسك خلال اليوم الماضي

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مقتل 3 أشخاص بقصف أوكراني لجمهورية دونيتسك خلال اليوم الماضي
Sputnik
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قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، في بيان لها اليوم، إن 3 أشخاص قتلوا خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة قصف القوات الأوكرانية للمراكز السكنية في الجمهورية.

وأشار البيان إلى أن القصف الأوكراني خلال اليوم الماضي، تسبب كذلك بإصابة 17 شخصا من المدنيين بجروح.

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وأضاف البيان: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، من الساعة 8:00 صباحا يوم 11 أغسطس إلى الساعة 8:00 صباحا من يوم 12 أغسطس، تسبب القصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، بمقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين من المدنيين بجروح".

المصدر: نوفوستي

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