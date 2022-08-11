 
مباشر

لوغانسك: جنود أوكرانيا يحرقون جثث المرتزقة في ساحات القتال

أخبار العالم

لوغانسك: جنود أوكرانيا يحرقون جثث المرتزقة في ساحات القتال
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tl6v

قال مصدر في قوات الاستطلاع التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، إن عناصر قواته عثروا أثناء تنفيذهم مهمات استطلاع على جثث محترقة تركها جيش أوكرانيا بالقرب من مدينة سوليدار.

وذكر المصدر، في حديث لمراسل "نوفوستي"، أن الجثث المحترقة متناثرة بالقرب من الحفر التي يخلفها القصف المدفعي. وشدد المصدر على أن عناصر الجيش الأوكراني قاموا برش جثث هؤلاء القتلى بالوقود وإضرام النار فيها أثناء الانسحاب.

ويرى المصدر، أن سبب قيامهم بذلك هو أن الجثث تعود إلى المرتزقة الأجانب الذين قاتلوا إلى جانب سلطات كييف. وأضاف المصدر القول: "يقومون بحرق جثث المرتزقة منعا لتحديد هوياتهم لاحقا".

إقرأ المزيد
القوات الجوية الروسية تقضي على عشرات المرتزقة الأجانب في منطقة
القوات الجوية الروسية تقضي على عشرات المرتزقة الأجانب في منطقة "دنيبروبيتروفسك"

وفقا لمعطيات وزارة الدفاع الروسية، بعد 24 فبراير من هذا العام، وصل إلى أوكرانيا أكثر من 7.1 ألف مرتزق من أكثر من 60 دولة. وتؤكد الوزارة أن القوات المسلحة الروسية ترصد هؤلاء المرتزقة في مرحلة تحضيرهم للدخول إلى أوكرانيا.

في يوم الثلاثاء الماضي نشرت الوزارة الروسية، جدولا موجزا عن القتلى بين المرتزقة الأجانب الذين وصلوا للقتال إلى جانب سلطات كييف منذ بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا. ومن القائمة يتبين أن بولندا تكبدت أكبر خسائر بين جميع المرتزقة الأجانب 643 شخصا. تليها الولايات المتحدة (241) وكندا (213). وفي المرتبة الرابعة تأتي جورجيا – 195 قتيلا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا