لوغانسك: جنود أوكرانيا يحرقون جثث المرتزقة في ساحات القتال

قال مصدر في قوات الاستطلاع التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، إن عناصر قواته عثروا أثناء تنفيذهم مهمات استطلاع على جثث محترقة تركها جيش أوكرانيا بالقرب من مدينة سوليدار.

وذكر المصدر، في حديث لمراسل "نوفوستي"، أن الجثث المحترقة متناثرة بالقرب من الحفر التي يخلفها القصف المدفعي. وشدد المصدر على أن عناصر الجيش الأوكراني قاموا برش جثث هؤلاء القتلى بالوقود وإضرام النار فيها أثناء الانسحاب.

ويرى المصدر، أن سبب قيامهم بذلك هو أن الجثث تعود إلى المرتزقة الأجانب الذين قاتلوا إلى جانب سلطات كييف. وأضاف المصدر القول: "يقومون بحرق جثث المرتزقة منعا لتحديد هوياتهم لاحقا".

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وفقا لمعطيات وزارة الدفاع الروسية، بعد 24 فبراير من هذا العام، وصل إلى أوكرانيا أكثر من 7.1 ألف مرتزق من أكثر من 60 دولة. وتؤكد الوزارة أن القوات المسلحة الروسية ترصد هؤلاء المرتزقة في مرحلة تحضيرهم للدخول إلى أوكرانيا.

في يوم الثلاثاء الماضي نشرت الوزارة الروسية، جدولا موجزا عن القتلى بين المرتزقة الأجانب الذين وصلوا للقتال إلى جانب سلطات كييف منذ بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا. ومن القائمة يتبين أن بولندا تكبدت أكبر خسائر بين جميع المرتزقة الأجانب 643 شخصا. تليها الولايات المتحدة (241) وكندا (213). وفي المرتبة الرابعة تأتي جورجيا – 195 قتيلا.

المصدر: نوفوستي