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القوات الجوية الروسية تقضي على عشرات المرتزقة الأجانب في منطقة "دنيبروبيتروفسك"

أخبار روسيا

القوات الجوية الروسية تقضي على عشرات المرتزقة الأجانب في منطقة
RT
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة تمكنت من القضاء على أكثر من 80 مرتزقا أجنبيا في منطقة دنيبروبتروفسك، ونحو 500 مسلح أوكراني في منطقة خيرسون.

وبحسب إيجاز قدمته للصحفيين اكدت وزارة الدفاع أن القوات الجوية الروسية استهدفت معقلاً لتشكيلات الفيلق الأجنبي بقدائف عالية الدقة "في قرية فيفودوفو، التابعة لمنطقة دنيبروبيتروفسك، ونتيجة لذلك تمكنت من القضاء على أكثر من 80 مرتزقا أجنبيا وتدمير نحو 11 وحدة تسليح عسكري". بحسب الإيجاز الصحفي.


بالإضافة لذلك، هاجمت القوات الجوية الفضائية الروسية المواقع القتالية لكتائب اللواء الآلي الاوكراني في ضواحي أندريفكا ولوزوفي ودولجوفي في منطقة خيرسون. وأدى الهجوم لمقتل أكثر من 70 من افراد التشكيلات القومية، وأصابة نحو 150 آخرين.

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