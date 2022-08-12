الولايات المتحدة تفرض عقوبات على نائب رئيس باراغواي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على نائب رئيس باراغواي، هوغو فيلاسكيز، متهمة إياه بأنه متورط في الفساد.

وقال بلينكن في بيانه: "فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فيلاسكيز والمستشار القانوني لمنظمة "ياسريتا" ثنائية القومية خوان كارلوس دوارتي، لتورطهما في قضايا فساد كبيرة، بما في ذلك رشوة المسؤولين والتدخل في العمليات العامة".

ووفقا له، فإن دوراتي المقرب من فيلاسكيزعرض رشوة على مسؤول، من أجل عرقلة تحقيق يهدد نائب الرئيس ومصالحه المالية.

وأضاف أن عائلة فيلاسكيز المباشرة وأفرادا من عائلة دوارتي يخضعون أيضا للعقوبات.

المصدر: نوفوستي