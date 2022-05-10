اغتيال مدعي عام باراغواي لمكافحة المخدرات في كولومبيا

أعلن قائد الشرطة الكولومبية في بوغوتا أن المدعي العام في باراغواي المتخصص في مكافحة تهريب المخدرات مارسيلو بيتشي، اغتيل في كولومبيا على جزيرة في الكاريبي.

وقال الجنرال خورخي لويس فارغاس، إنه "تم إرسال 5 محققين كولومبيين إلى جزيرة بارو، حيث ارتكبت جريمة القتل".

وأشار إلى أن "المحققين سيجرون عملية التحقيقات بدعم من باراغواي والولايات المتحدة، للوقوف على ملابسات الجريمة"، من دون ذكر تفاصيل أخرى.

المصدر: "أ ف ب"