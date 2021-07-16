شرطة كولومبيا: مسؤول سابق في وزارة العدل الهايتية قد يكون أمر بقتل الرئيس مويز

كشفت الشرطة الكولومبية عن هوية الشخص الذي ترجح أنه يقف وراء اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويز بهجوم مسلح على مقره في الـ7 من يوليو الجاري.

وقال قائد الشرطة الكولومبية خورخيه فارغاس في تسجيل صوتي نشره اليوم الجمعة، إن التحقيقات التي جرت حتى الآن، تشير إلى أن المسؤول السابق في وزارة العدل الهايتية جوزيف فيليكس باديو قد يكون أمر بقتل رئيس هايتي قبل 3 أيام من الهجوم على مقره.

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يذكر أن كولومبيا فتحت تحقيقا بعد توقيف سلطات هايتي أكثر من 20 مواطنا كولومبيا يعتقد بمشاركتهم في اغتيال الرئيس مويز، وهم من العسكريين الكولومبيين السابقين ووصلوا إلى هايتي عبر جمهورية الدومينيكان المجاورة.

وصرح الرئيس الكولومبي إيفان دوكي يوم الخميس بأن بعض العسكريين الكولومبيين السابقين المتهمين بالضلوع في اغتيال مويز ذهبوا إلى تلك الدولة للعمل في الحراسة الشخصية لكن آخرين كانوا يعلمون في إطار مؤامرة.

المصدر: رويترز