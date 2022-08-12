قوات أوكرانيا قصفت جمهورية دونيتسك 72 مرة خلال يوم واحد

قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك، إن الفصائل الأوكرانية المسلحة، قصفت أراضي الجمهورية الشعبية 72 مرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة مستهدفة إياها بـ452 قطعة ذخيرة من مختلف العيارات.

وذكرت القيادة، في بيانها اليوم، أن القصف الأوكراني خلال اليوم الماضي أسفر عن مقتل 4 من المدنيين وإصابة 7 آخرين بجروح.

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وأضاف البيان: " خلال اليوم الماضي، تم تسجيل 72 واقعة إطلاق النار من جانب القوات الأوكرانية. وتم خلال ذلك إطلاق 452 قطعة ذخيرة من مختلف العيارات. وخلال اليوم الماضي وردت معلومات عن مقتل 4 مدنيين في ستاروميخايليفكا وغورلوفكا. وتسبب قصف القوات الأوكرانية بإصابة 7 مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة في مناطق كيروفسكي، وبيتروفسكي، وكويبيشيفسكي في دونيتسك، وفي المركزين السكنيين ياسينوفاتايا وغورليفكا".

المصدر: نوفوستي