الخارجية الروسية: ندعو واشنطن إلى عدم المتاجرة بمسألة تبادل السجناء

قال إيفان نيتشايف نائب مدير إدارة الإعلام والمطبوعات بالخارجية الروسية، إن الهيئات المختصة في روسيا والولايات المتحدة تجري مفاوضات بشأن تبادل السجناء.

وأضاف نيتشايف: "وبالفعل، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في يوم 5 أغسطس، استعداد بلادنا لبحث هذه المشكلة في إطار القناة التي اتفق عليها رئيسا روسيا والولايات المتحدة. لقد تم الإيعاز إلى الهيئات ذات العلاقة بإجراء المفاوضات حول الموضوع".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن موسكو تأسف لأن واشنطن تثير الضجة حول عملية تبادل السجناء وهي تعيق العمل الفعال والمنتج في هذا المجال.

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وقال: "نأسف لأن الولايات المتحدة تتبع هذا المسار بدلا من الحوار المهني الهادئ وغير العلني. يجب على الجمهور الأمريكي، المهتم جدا بمصير مواطنيه، أن يفهم ذلك. كلما زاد عدد الأشخاص الذين يظهرون أمام الميكروفونات في واشنطن للتحدث عن هذا الموضوع بشكل علني، كلما تقلصت النتيجة الحقيقية لذلك".

وتابع الدبلوماسي الروسي: "ندعو السلطات الأمريكية إلى عدم استغلال الأمور الحساسة التي تؤثر على مصير أشخاص محددين، وكذلك أن تتخلى في نفس الوقت عن المحاولات غير المجدية للضغط علينا، ونحثها على التركيز على العمل العملي من خلال القنوات القائمة".

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، عرضت واشنطن على موسكو مبادلة بريتني جرينير وبول ويلان بالمواطن الروسي فيكتور بوت، لكن الجانب الروسي طالب بالإفراج عن مواطن روسي آخر.

المصدر: نوفوستي