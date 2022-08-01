البيت الأبيض: تلقينا ردا جوابيا من روسيا على عرضنا لتبادل السجناء

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن الولايات المتحدة تلقت ردا جوابيا من روسيا على طلب أمريكي لتبادل، السجناء لكنها لا تعتبره جديا.

ورفضت جان بيير الكشف عن تفاصيل طلب التبادل الذي عرضته واشنطن على موسكو، لكن وفقا لوسائل الإعلام المحلية، فإن الأمريكيين مستعدون لمبادلة فيكتور بوت ببريتني غرينر وبول ويلان، بينما طلب الجانب الروسي ضم مواطن آخر إلى الصفقة.

وقالت جان بيير "تلقينا ​​ردا لا نعتبره جديا. من الواضح أنني لن أتفاوض من هنا. لن أخوض في أي تفاصيل محددة".

وأضافت أن الولايات المتحدة مهتمة بإجراء حوار "بحسن النية" مع روسيا لإطلاق سراح غرينر، التي تحاكم بتهمة تهريب المخدرات، وبول ويلان، الذي يقضي عقوبة بالسجن لعدة سنوات بتهمة التجسس، في أقرب وقت ممكن.

وأدين بوت، المحتجز منذ عام 2008 في الولايات المتحدة بالتآمر لقتل أمريكيين وتقديم الدعم المادي للإرهاب، عبر تجارة الأسلحة.

المصدر: نوفوستي