 
مباشر

شقيقة كيم جونغ أون تهدد بـ"القضاء" على سلطات كوريا الجنوبية

أخبار العالم

شقيقة كيم جونغ أون تهدد بـ
AFP JORGE SILVA / POOL
كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tl6q

هددت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، سلطات كوريا الجنوبية "بالقضاء عليها" في حال تسببت بتسلل فيروس كورونا إلى كوريا الشمالية.

وكررت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي اتهامات بيونغ يانغ لسيؤول بنقل الفيروس إلى داخل الجمهورية من الجنوب.

إقرأ المزيد
وسائل إعلام: كيم جونغ أون يعلن انتصار كوريا الشمالية على فيروس
وسائل إعلام: كيم جونغ أون يعلن انتصار كوريا الشمالية على فيروس "كورونا"

وقالت خلال اجتماع حزبي، يوم الأربعاء: "درسنا مختلف الخطط للرد، لكن إجراءاتنا الجوابية يجب أن تكون مميتة"، حسبما نقلت عنها الوكالة المركزية للأنباء في كوريا الشمالية.

وأضافت: "أذا استمر العدو بأعماله الخطيرة... فسنرد ليس فقط بالقضاء على الفيروس، بل بالقضاء على السلطات الكورية الجنوبية أيضا".

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "الانتصار" على فيروس كورونا في البلاد.

المصدر: يونهاب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا