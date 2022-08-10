وسائل إعلام: كيم جونغ أون يعلن انتصار كوريا الشمالية على فيروس "كورونا"

أفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "أعلن رسميا" الانتصار على فيروس "كورونا" في كوريا الشمالية.

وقالت الوكالة: "أعلن كيم جونغ أون رسميا الانتصار في حملة القضاء على فيروس "كورونا" الجديد".

وأعلن كيم جونغ أون في مايو 2022 عن حالة طوارئ بسبب فيروس كورونا في كوريا الشمالية، وأمر حكومته على جميع المستويات بالعمل بشكل مثالي لوقف انتشار الوباء.

المصدر: نوفوستي