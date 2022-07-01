بيونغ يانغ تعتبر مقاطعة حدودية مع الجنوب بؤرة لانتشار كورونا في البلاد

اعتبرت السلطات الكورية الشمالية مقاطعة كانغ وون دو الشرقية الواقعة على الحدود مع كوريا الجنوبية بؤرة لانتشار فيروس كورونا في البلاد.

ووفقا للتحقيقات التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية: "بدأت تظهر أعراض الحمى لدى الأشخاص الذين دخلوا العاصمة من قرية إيبو في مقاطعة كانغ وون دو".

وأضافت: "منذ منتصف أبريل الماضي، زاد عدد المرضى الذين يعانون من الحمى بين الأشخاص الذين كانوا على اتصال بهؤلاء الأفراد بشكل حاد، وتم تسجيل أول حالة إصابة جماعية بالحمى في قرية إيبو".

وتابعت: "إدارة الدولة للوقاية من الأوبئة الطارئة أصدرت تعليمات تؤكد على ضرورة التعامل بحذر مع الأشياء الغريبة القادمة من الرياح وغيرها من الظواهر المناخية، وكذلك البالونات في المناطق الواقعة على طول خط الترسيم والحدود".

وأعلنت السلطات الصحية في البلاد، أن حالات الإصابة الجديدة المشتبه فيها بـ"كوفيد -19" أقل من 5 آلاف لليوم الثاني على التوالي، حيث سجلت أعراض الحمى لدى 4570 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما لم تقدم معلومات عما إذا كان قد تم الإبلاغ عن وفيات إضافية.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الحمى منذ أواخر أبريل الماضي، إلى أكثر من 4.74 ملايين، تعافي منها أكثر من 4.73 ملايين، في وقت يخضع ما لا يقل عن 8130 شخصا للعلاج، وفقا للتصريحات الرسمية.

المصدر: RT + "يونهاب"