طهران تنفي مزاعم واشنطن بشأن تآمر الحرس الثوري لاغتيال بولتون

نفت وزارة الخارجية الإيرانية، المزاعم الأمريكية بشأن تآمر الحرس الثوري الإيراني لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.

وقالت الخارجية إن "المزاعم الأميركية بشأن التآمر على قتل بولتون لا أساس لها من الصحة ودوافعها سياسية".

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أنها كشفت عن مؤامرة إيرانية لاغتيال بولتون، مشيرة إلى أن شهرام بورصافي (45 عاما) والمعروف أيضا باسم مهدي رضائي، وهو عضو في الحرس الثوري عرض مبلغ مالي قدره 300 ألف دولار على أحد الأفراد في الولايات المتحدة لقتل بولتون، انتقاما لقتل الولايات المتحدة لقائد الحرس الثوري قاسم سليماني في يناير 2020.

المصدر: RT