إلغاء بيع شحنة الحبوب الأوكرانية إلى لبنان والكشف عن السبب

أعلنت السفارة الأوكرانية في بيروت أن عقد بيع أول شحنة حبوب صدرتها أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية، ألغي بسبب التأخير في تسليمها للبنان.

إقرأ المزيد

وفي بيان لها، قالت السفارة الأوكرانية في لبنان إن "تأخر تسليم الشحنة خمسة أشهر دفع الشاري والبائع إلى الاتفاق على إلغاء الطلبية"، لافتة إلى أن "البائع يدرس طلبات أخرى لشراء الحبوب".

وكانت سفينة الشحن رازوني التي ترفع علم سيراليون قد غادرت ميناء أوديسا على البحر الأسود في أول أغسطس محملة بـ26 ألف طن من الذرة، وكان من المفترض أن تصل إلى مرفأ طرابلس في لبنان الأحد الماضي.

وجرى تفتيش رازوني الأسبوع الماضي في اسطنبول من قبل خبراء أتراك وروس، في حين أنها متوقفة حاليا في مرسين في جنوب تركيا وفق ما نقلت "فرانس برس" عن موقع تتبع حركة الملاحة البحرية.

المصدر: "فرانس برس"