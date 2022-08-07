وزير لبناني: سفينة شحن محملة بالحبوب الأوكرانية غيرت مسارها

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حامية أن سفينة الشحن "رازوني" المحملة بالحبوب الأوكرانية غيرت مسارها.

وكتب الوزير اللبناني على حمية على تويتر: "إن ناقلة الحبوب رازوني التي تحمل الحبوب الأوكرانية غيرت مسارها وتنتظر على ما يبدو تعليمات بشأن وجهة جديدة".

سفينة "رازوني"، غادرت ميناء أوديسا وهي محملة بشحنة ذرة، وبحسب ما تردد من أنباء كان من المفترض وصولها إلى ميناء طرابلس في لبنان، لكنها غيرت مسارها قبل وصولها إلى وجهتها المعلنة منذ البداية. وتشير المعطيات إلى أنها تنتظر تعليمات بشأن وجهتها الجديدة".

يُشار إلى أن السفينة غادرت ميناء أوديسا في الأول من أغسطس، وعلى متنها 26 طناً من الذرة، كان من المفترض أن تصل إلى لبنان صباح اليوم.

ويجري تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود في إطار الاتفاق الموقع في 22 يوليو بمشاركة ممثلي روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة. وينص على رفع القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، وتحدد أيضًا وسائل الخروج الآمن للسفن التجارية من موانئ البحر الأسود الخاضعة للسيطرة الأوكرانية بطول الممرات البحرية الإنسانية التي تم تحديدها خصيصًا.

المصدر: ريا نوفوستي