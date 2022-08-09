رغم انتهاء الموعد.. الجيش الصيني يواصل مناوراته حول تايوان

تستمر مناورات قوات الجيش الصيني في المياه المحيطة بجزيرة تايوان، على الرغم من أن موعد انتهاءها كان مقررا يوم أول أمس الأحد.

وفي التفاصيل، تواصل قيادة المنطقة القتالية الشرقية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني تدريباتها حول تايوان يوم الثلاثاء، على الرغم من أنه كان من المفترض أن تنتهي يوم الأحد، إلا أن التركيز الرئيس يدور الآن حول تنفيذ عمليات "حصار مشترك" و"دفاع مشترك"، بحسب بيان لهذه القيادة.

وقال بيان رسمي بهذا الشأن إن "منطقة القيادة القتالية الشرقية التابعة لجيش التحرير الشعبي استمرت في تنظيم مناورات عسكرية مشتركة في البحر والمجال الجوي حول جزيرة تايوان يوم 9 أغسطس، مع التركيز على تنظيم حصار مشترك وعمليات دفاع مشتركة".

وكان جيش التحرير الشعبي الصيني، قد نظم تدريبات واسعة النطاق باستخدام الصواريخ والطائرات والسفن الحربية، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة . وبدأت التدريبات في 4 أغسطس في ست مناطق في المياه حول الجزيرة وكان من المفترض أن تنتهي ظهر يوم 7 أغسطس، لكنها استمرت.

ولم تذكر بكين متى ستنتهي المناورات حول الجزيرة، في حين أن صحيفة غلوبال تايمز الحكومية الصينية، نقلت عن محللين في 8 أغسطس، أن التدريبات العسكرية للجيش الصيني بالقرب من تايوان ستصبح روتينية ولن تتوقف حتى يتم لم شمل الجزيرة والبر الرئيس للصين.

المصدر: نوفوستي