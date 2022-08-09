وزير خارجية تايوان يعلن أن المناورات البحرية والجوية الصينية تطوق الجزيرة استعدادا لغزوها

صرّح وزير الخارجية التايواني، جوزيف وو، بأن الصين تجري تدريبات جوية وبحرية تطوق الجزيرة، وذلك استعدادا لغزوها وتغيير الوضع الراهن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

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وكان جوزيف وو قد أعرب في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" عن قلقه من أن " الصين ستشن فعلا حربا ضد تايوان. لكن ما تقوم به حاليا هو محاولة إخافتنا، وأفضل طريقة للتعامل مع الأمر هو إظهار أننا لسنا خائفين من الصين".

وتابع رئيس دبلوماسية تايوان متهما الصين بأنها "تهدد تايوان دائما منذ سنوات، وهي تصبح أكثر جدية في السنوات الأخيرة، لقد كانت كذلك دائما، سواء قامت رئيسة مجلس النواب الأمريكي بيلوسي بزيارة تايوان أم لا، تهديد الجيش الصيني لتايوان كان موجودا دائما. وهذه الحقيقة التي يجب أن نتعامل معها".

ورأى وزير الخارجية التايواني من جهة أخرى أن "تايوان أكثر قدرة على التحمل من أي وقت سابق. انظر إلى تايوان هذه الأيام. تحاول الصين فرض عقوبات تجارية على تايوان، تحاول مهاجمة تايوان سواء عسكريًا أو بطريقة غير عسكرية. تمضي الحياة هنا في تايوان وتظهر تايوان قدرة أكبر على التحمل".

يشار إلى أن الصين كانت قد أجرت مؤخرا أكبر مناورات عسكرية حول تايوان منذ عقود، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة، والتي قابلتها بكين برفض قاطع وغضب كبير، وحذرت بقوة مرارا الولايات المتحدة وتايوان من تبعاتها.

المصدر: سبوتنيك + RT