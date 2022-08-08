روسيا تبلغ الولايات المتحدة بسحب منشآتها مؤقتا من عمليات التفتيش بموجب معاهدة "ستارت"

أبلغت موسكو الولايات المتحدة بأنها تسحب مؤقتا منشآتها من عمليات التفتيش بموجب معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية بسبب العقوبات ضد روسيا.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن موسكو أوضحت لواشنطن أن العقوبات تنتهك التكافؤ في عمليات التفتيش بموجب معاهدة ستارت، لكنها لم تتلق ردا، مؤكدة ان القيود تحرم روسيا فعليا من حق التحقق في الولايات المتحدة.

ووصفت الدائرة هذا القرار بأنه مؤقت، وشددت على استعدادها لإلغاء القرار على الفور بعد القضاء على جميع المشاكل المتعلقة بأنشطة التفتيش من قبل الزملاء الأجانب.

و"ستارت 3"، نظام الحد من الأسلحة النووية الأمريكي الروسي الوحيد، ينتهي سريان مفعوله في عام 2026. وبدأت موسكو وواشنطن الاتفاق على معايير معاهدة جديدة، لكنهما قطعا الحوار بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وكما قالت وزارة الخارجية الأمريكية، فإن واشنطن مستعدة للنظر في إمكانية جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي مع موسكو، لكنها تريد أن ترى دليلا على نهجها حسن النية.

وبرأي نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، الذي وقع على معاهدة "ستارت 3" في عام 2010، فإن هذا هو "أكثر الأوقات غير المناسبة" للمفاوضات لتمديد الاتفاقية الحالية أو إبرام اتفاقية جديدة.

المصدر: نوفوستي