ضابط أمريكي سابق يتوقع نهاية مأساوية لزيلنسكي
AP Ukrainian Presidential Press Office
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أكد الضابط السابق في الاستخبارات الأمريكية سكوت ريتر، أن الحياة السياسية للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تقترب من نهايتها.
وقال ريتر: "إما أنه سيُجبر على مغادرة أوكرانيا، أو يقتل على أيدي مواطنيه، الذين توقفوا عن الوثوق به".
وأكد أن رئيس أوكرانيا هو المسؤول عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين.
وأضاف: "القادة الغربيين يتوقفون عن الثقة في الصورة التي تم إنشاؤها لزيلنسكي، ويرفضون بشكل متزايد مساعدة كييف".
وتابع: "بسبب حقيقة أن مكانة رئيس أوكرانيا آخذة في التدهور تدريجيا، لم يعد من المنطقي أن يبقى في السلطة".
وحسب رأيه فقد يحدث انقلاب في أوكرانيا قريبا.
المصدر: نوفوستي