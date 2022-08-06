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ضابط أمريكي سابق يتوقع نهاية مأساوية لزيلنسكي

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ضابط أمريكي سابق يتوقع نهاية مأساوية لزيلنسكي
AP Ukrainian Presidential Press Office
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أكد الضابط السابق في الاستخبارات الأمريكية سكوت ريتر، أن الحياة السياسية للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تقترب من نهايتها.

وقال ريتر: "إما أنه سيُجبر على مغادرة أوكرانيا، أو يقتل على أيدي مواطنيه، الذين توقفوا عن الوثوق به".

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وأكد أن رئيس أوكرانيا هو المسؤول عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين.

وأضاف: "القادة الغربيين يتوقفون عن الثقة في الصورة التي تم إنشاؤها لزيلنسكي، ويرفضون بشكل متزايد مساعدة كييف".

وتابع: "بسبب حقيقة أن مكانة رئيس أوكرانيا آخذة في التدهور تدريجيا، لم يعد من المنطقي أن يبقى في السلطة".

وحسب رأيه فقد يحدث انقلاب في أوكرانيا قريبا.

المصدر: نوفوستي

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