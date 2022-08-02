مجلة أمريكية: "جنون الخيانة" يقضّ مضاجع حكومة كييف

كتبت مجلة The Federalist الأمريكية أن "وسواس الشك" يقض مضاجع المجتمع والحكومة في أوكرانيا بسبب "قضايا الخيانة" التي هوست حكومة كييف المستمرة في البحث عن عملاء روسيا بين صفوفها.

وقال الكاتب في الصحيفة جوناثان توبين في مقال له: "انتشر جنون الشك حول الجواسيس الروس المحتملين في جميع أنحاء المجتمع الأوكراني، وأصبحت قضايا الخيانة هوس الحكومة الأوكرانية".

وأضاف أن "هذا ما أكده قرار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إقالة رؤساء جهاز الأمن على وجه التحديد بسبب مشاكل الخيانة في صفوف الإدارات".

وتابع أن "الطريقة التي تنظر بها الدولة البوليسية بشدة إلى المواطنين الأوكرانيين سواء كانوا مذنبين بالتعاطف مع موسكو أم لا مخيفة".







المصدر: RT