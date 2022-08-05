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دوي انفجارات في منطقة غلاف غزة بسبب قصف بصواريخ فلسطينية وصفارات الانذار تدوي مجددا في عسقلان

بيني غانتس يطلع وزير الدفاع الأمريكي على العملية العسكرية في غزة

أخبار العالم

بيني غانتس يطلع وزير الدفاع الأمريكي على العملية العسكرية في غزة
AP
صورة تعبيرية
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أفاد مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، بأن الأخير أطلع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، على العملية العسكرية في غزة، وعلى "الجهود لإعادة الهدوء في غلاف غزة"

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وكان غانتس قد أجرى تقييما في مقر القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، حيث قال:"مستعدون لأي عمل يمكن أن يتم على أي جبهة، في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية".

وأضاف غانتس: "الوضع في جنوب إسرائيل متوتر، وجئت إلى هنا اليوم مع رئيس هيئة الأركان للجيش، ورئيس جهاز الأمن العام، ولواء القيادة الجنوبية، من أجل إجراء تقييم للوضع والتحضير للإجراءات التي من شأنها إزالة التهديد عن هذه المنطقة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أطلق تسمية "الفجر الصادق" على الحملة العسكرية ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، وتم تنبيه سكان غلاف غزة بالبقاء قرب الملاجئ.

 

المصدر: RT

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