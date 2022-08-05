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"سرايا القدس" تعلن عن قصف أسدود وسديروت وعسقلان برشقات صاروخية مكثفة

مقطع فيديو يظهر القصف الإسرائيلي لبرج فلسطين بقطاع غزة

أخبار العالم العربي

مقطع فيديو يظهر القصف الإسرائيلي لبرج فلسطين بقطاع غزة
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نشرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" مقطع فيديو يظهر لحظة قصف طيران الجيش الإسرائيلي لبرج فلسطين بقطاع غزة، اليوم الجمعة.

وشنت طائرات الجيش الإسرائيلي، اليوم، غارتين على شقة في برج وسط مدينة غزة، وأخرى على مرصد للمقاومة شمال القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع "عدد الشهداء في العدوان الاسرائيلي الذي بدأ عصر الجمعة الى 10 شهداء حتى الساعة السابعة وثمانية عشر دقيقة" بالتوقيت المحلي.

ونعت "سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، "القائد الجهادي الكبير تيسير الجعبري "أبو محمود"، قائلة إنه "ارتقى شهيدا في جريمة اغتيال صهيونية غادرة استهدفته في مدينة غزة".

المصدر: RT

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