سفير الصين لدى باريس: يد الولايات المتحدة ظاهرة في الأزمة الأوكرانيا والتايوانية
Legion-Media
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أكد السفير الصيني لدى فرنسا ليو شاي اليوم الجمعة أن للولايات المتحدة يد في خلق كل من أزمتا أوكرانيا وتايوان.
وقال السفير الصيني على هواء قناة LCI التلفزيونية: "يد الولايات المتحدة ظاهرة في الأزمتين الأوكرانية والتايوانية، الآن قررت الولايات المتحدة رمي البارود في منطقة مضيق تايوان من أجل خلق أزمة أخرى إلى جانب الأزمة الأوكرانية".
وبحسب الدبلوماسي فإن "الولايات المتحدة قلقة من احتمال فقدان نفوذها في العالم".
المصدر: تاس