 
مباشر
عاجل
مراسلنا: طائرات الجيش الإسرائيلي تستهدف أرضا زراعية في منطقة نتساريم بجنوب مدينة غزة بعدة صواريخ

البنتاغون: الصين تزيد ترسانتها النووية بمقدار 3-4 مرات

أخبار العالم

البنتاغون: الصين تزيد ترسانتها النووية بمقدار 3-4 مرات
Legion-Media Operation 2021
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tk79

أعلن نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية كولين كول أن الصين بصدد زيادة ترسانتها النووية بمقدار 3-4 مرات.

وقال كول إن "الصين بصدد بناء ترسانتها النووية بوتيرة سريعة للغاية. ثلاث أو حتى أربع مرات".

إقرأ المزيد
الصين تتهم الولايات المتحدة بانتهاك معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية
الصين تتهم الولايات المتحدة بانتهاك معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية

وأشار كول إلى أن الإدارة الأمريكية كانت قد استمعت من قبل إلى تصريحات الصين حول نيتها بحث قضايا الاستقرار الاستراتيجي، لكن واشنطن "لا ترى استعداد بكين الحقيقي لمثل هذا العمل".

في الوقت نفسه، أكد أن بلاده لن ترغب في الانزلاق إلى صراع مع الصين.

وتابع: "من الأشياء الجيدة التي رأيناها في الوضع حول تايوان أنه لم تكن هناك تهديدات نووية من الصين".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

موقع: طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية يعتقد أن بيلوسي على متنها أقلعت من كوالالمبور