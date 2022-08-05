البنتاغون: الصين تزيد ترسانتها النووية بمقدار 3-4 مرات

أعلن نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية كولين كول أن الصين بصدد زيادة ترسانتها النووية بمقدار 3-4 مرات.

وقال كول إن "الصين بصدد بناء ترسانتها النووية بوتيرة سريعة للغاية. ثلاث أو حتى أربع مرات".

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وأشار كول إلى أن الإدارة الأمريكية كانت قد استمعت من قبل إلى تصريحات الصين حول نيتها بحث قضايا الاستقرار الاستراتيجي، لكن واشنطن "لا ترى استعداد بكين الحقيقي لمثل هذا العمل".

في الوقت نفسه، أكد أن بلاده لن ترغب في الانزلاق إلى صراع مع الصين.

وتابع: "من الأشياء الجيدة التي رأيناها في الوضع حول تايوان أنه لم تكن هناك تهديدات نووية من الصين".

المصدر: تاس