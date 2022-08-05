الدفاع الروسية: استفزاز الجيش الأوكراني تم بإذن من كييف لاتهام روسيا

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن استفزاز قوات كييف مع تصوير صحفيين أجانب لهجمات روسية عشوائية مزعومة، يهيئ الظروف لإلقاء اللوم على الجيش الروسي في مقتل مدنيين.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف: "هذه الأعمال الإجرامية تتم بإذن من نظام كييف، الذي يهيئ بشكل منتظم ومتعمد الظروف لمقتل مواطنيه من أجل إلقاء اللوم بذلك على روسيا".

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية قصفت الأراضي التابعة لمحطة زابوروجيا النووية.

وحذرت الدفاع الروسية من أن القصف المدفعي للجيش الأوكراني على الأراضي التابعة لمحطة زابوروجيا النووية يمكن أن يؤدي إلى حريق كبير وحوادث إشعاعية.

المصدر: نوفوستي