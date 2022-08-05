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اسرائيل تطلق عملية "الفجر الصادق" ضد الجهاد الإسلامي في غزة

تعزيزات عسكرية إسرائيلية على الحدود مع غزة

أخبار العالم

تعزيزات عسكرية إسرائيلية على الحدود مع غزة
AFP
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أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يعزز تواجد قواته على الحدود مع قطاع غزة، وسط تزايد الاحتمال لجولة قتالية جديدة في القطاع.

وقالت "هآرتس" إنه "حسب التقديرات في الجهاز الأمني، يزداد الاحتمال لجولة قتالية في قطاع غزة"، مشيرة إلى أن "حركة الجهاد، مصرة على المس بأهداف إسرائيلية بواسطة الصواريخ المضادة للدبابات أو القناصة".

وذكرت مصادر أمنية أن "الجيش لم يقدر جيدا الأبعاد التي قد تنتج بسبب اعتقال قيادي في التنظيم (حركة الجهاد) في جنين على منطقة الجنوب".

المصدر: RT

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