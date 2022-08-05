اليابان تعرب عن أسفها إزاء إلغاء بكين لاجتماع وزيري خارجية البلدين

قال الأمين العام للحكومة اليابانية، هيروكازو ماتسونو، إن قرار بكين إلغاء اجتماع وزيري خارجية اليابان والصين "أمر مؤسف".

وأضاف الأمين العام في مؤتمر صحفي: "كان اجتماع وزيري خارجية اليابان والصين على هامش الآسيان في مراحل التنسيق النهائية، لكن الجانب الصيني أعلن أمس أنه لا يريد عقد هذا الاجتماع، وطرح بيان دول مجموعة السبع بشأن تايوان كسبب.. مثل هذه التصرفات من الجانب الصيني مؤسفة في ظل الوضع المتوتر، يكون تبادل وجهات النظر أكثر أهمية. بلادنا منفتحة دائما للحوار مع الصين" .

وأعلنت الخارجية الصينية أمس الخميس إلغاء الاجتماع المخطط لوزيري خارجية الصين واليابان في كمبوديا، بسبب بيان مجموعة السبع الكبار (G7) بشأن الوضع حول تايوان.

وعبر وزراء خارجية بلدان مجموعة السبع الكبار سابقا عن قلق المجموعة من الأعمال "التهديدية" الصينية، وخاصة المناورات العسكرية التي قد تؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة. كما أعلن الوزراء أن رد الفعل الصيني على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، يهدد بتصعيد التوتر في المنطقة.

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المصدر: نوفوستي