الصين تلغي لقاء وزير خارجيتها مع نظيره الياباني بسبب بيان مجموعة السبع بشأن تايوان

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، أن الصين ألغت الاجتماع المخطط لوزيري خارجية الصين واليابان في كمبوديا، بسبب بيان مجموعة السبع الكبار بشأن الوضع حول تايوان.

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وقالت هوا تشونينغ في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "لم تعد الصين تنظم اجتماعا لوزيري خارجية الصين واليابان في بنوم بنه، لأن اليابان أصدرت - إلى جانب دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي - بيانا مشتركا وجهت فيها اتهامات إلى الصين بشكل لا أساس له، وصورت فيه الأشياء السوداء على أنها بيضاء".

وحذرت الدبلوماسية الصينية من أن الصين قد تعيد النظر في حوارها مع بلدان مجموعة السبع، إذا لم تغير موقفها من الوضع حول تايوان، قائلة: "إذا لم تغير (بلدان مجموعة السبع الكبار) موقفها الخاطئ من مسألة تايوان، فسنضطر لإعادة النظر في أهمية الحوار (معها)".

وعبر وزراء خارجية بلدان مجموعة السبع الكبار (G7) سابقا عن قلق المجموعة من الأعمال "التهديدية" الصينية، وخاصة المناورات العسكرية التي قد تؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة. كما أعلن الوزراء أن رد الفعل الصيني على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، يهدد بتصعيد التوتر في المنطقة.

المصدر: نوفوستي