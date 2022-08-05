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زيلينسكي يتهم الاتحاد الأوروبي بتأخير المساعدات المالية لأوكرانيا

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زيلينسكي يتهم الاتحاد الأوروبي بتأخير المساعدات المالية لأوكرانيا
AP Efrem Lukatsky
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اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي بوضع عقبات مفتعلة أمام تقديم المساعدات المالية لأوكرانيا بحجم 8 مليارات يورو.

وقال زيلينسكي في كلمة مصورة له، يوم الخميس: "كل يوم وبمختلف الطرق أذكر بعض زعماء الاتحاد الأوروبي بأنه لا يجوز أن يصبح المتقاعدون الأوكرانيون والنازحون ومعلونا وغيرهم من الأشخاص المعتمدين على ميزانيتنا، رهينة للتردد والبيروقراطية الأوروبية".

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وتابع: "8 مليارات يورو لأوكرانيا ما زالت عالقة بعد. وهذه العرقلة المفتعلة أمام المساعدات المالية لدولتنا تعتبر إما جريمة أو خطأ، ومن الصعب أن أقول ما الأسوأ من الاثنين".

وامتنع زيلينسكي عن تحديد الدولة أو الدول الأوروبية التي تعرقل تقديم المساعدة لأوكرانيا، حسب قوله.

وأضاف: "نؤمن بأن هذا خطأ وسيتم تصحيحه".

المصدر: نوفوستي

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