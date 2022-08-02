كييف تتهم برلين بعرقلة مساعدات مالية أوروبية موعودة لها

قال إيغور جوفكفا، الناطق باسم مكتب الرئيس الأوكراني، إن السلطات الألمانية تمنع رصد مساعدات مالية طارئة لكييف وعد بها الاتحاد الأوروبي.

وأشار جوفكفا إلى أن الجانب الأوكراني قد تلقى مليار يورو من 9 مليارات، وعد الاتحاد الأوروبي بتخصيصها مساعدات مالية، لكن باقي الأموال لم يتم تحويلها بعد.

وقال: "لسوء الحظ، فإن بعض دول الاتحاد الأوروبي، ولاسيما ألمانيا، تمنع النظر في هذه القضية في الوقت الحالي".

وفي وقت سابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي خصص مليار يورو لأوكرانيا من بنك الاستثمار الأوروبي.

المصدر: نوفوستي