واشنطن ترصد 550 مليون دولار إضافية لتسليح كييف

أعلنت واشنطن أنها ستزود كييف بذخائر للمدفعية الغربية، وأنظمة صاروخية متنوعة، في إطار حزمة "مساعدات عسكرية" جديدة بقيمة 550 مليون دولار.

قال جون كيربي منسق الاتصالات الإستراتيجية في البيت الأبيض: "سيتم إمداد أوكرانيا بذخائر إضافية لراجمات الصواريخ المتطورة هيمارس، بالإضافة إلى قذائف لأنظمة المدفعية عيار 155 ملم التي تم نقلها بالفعل إلى أوكرانيا".

ولفت البنتاغون أن الدفعة ستشمل 75000 قذيفة لمدافع هاوتزر من 155 ملم M777.

المصدر: "نوفوستي"