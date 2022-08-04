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مسؤول أوكراني: جيشنا لا يمتلك حتى 30% من الأسلحة اللازمة لهجوم مضاد

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مسؤول أوكراني: جيشنا لا يمتلك حتى 30% من الأسلحة اللازمة لهجوم مضاد
Sputnik
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فسّر مسؤول أوكراني عدم تمكن القوات الأوكرانية من شن هجوم مضاد هذا العام، بعدم كفاية الأسلحة لدى قوات كييف.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مسؤول أوكراني لم تذكر اسمه، قوله: "لا نتوقع الحصول على فرص كافية للتخطيط لأي هجوم مضاد حاسم هذا العام. إن خططنا الرئيسية ستكون في وقت مبكر من العام المقبل، عندما يتم تكديس مخزونات الأسلحة".

ووفقا له، فإن الجيش الأوكراني لا يمتلك حتى 30 في المائة من الأسلحة اللازمة. وقال المسؤول إن القوات الأوكرانية يمكن أن تستخدم "إلى أقصى حد" كل عملية تسليم للأسلحة، ولكن يجب مقارنة الترسانة الحالية بالاحتياجات الاستراتيجية.

في وقت سابق، أعلنت أوكرانيا عن الحاجة إلى زيادة واردات الأسلحة الغربية لزيادة القدرة القتالية للبلاد. وقال أنطون غيراشينكو، مستشار وزير داخلية البلاد، إنه وفق المستوى الحالي للإمدادات، فإن الدولة قادرة فقط على القتال لبضعة أشهر أخرى.

المصدر: تاس

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